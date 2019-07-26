17 Августа 2020
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Экономика В России
Денис Мантуров (2019) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг ответил на "хотелку" Минздрава по поводу французского бизнес-джета вместо SSJ-100

История с Минздравом, который "воротит нос" от отечественного "Суперджета" и хочет для нужд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский бизнес-джет Falcon 7X, получила продолжение.

Напомним, ранее глава Минздрава Вероника Скворцова написала правительству письмо, в котором, по признанию экспертов, достаточно безграмотно пыталась обосновать, почему ФМБА нужен иностранный самолет, а не российский.

В Минпромторге, лоббирующем интересы SSJ-100, дали отпор. Как сообщает Telegram-канал Baza, в Минздрав из Минпромторга было направлено письмо, в котором полностью разбиваются аргументы Скворцовой и приводятся доводы в пользу закупки "Суперджета".

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Ведомство Дениса Мантурова указывает на "ляпы" Скворцовой при подсчете стоимости самолета, а также расходов на его содержание. Также Минпромторг сообщает, что с дополнительной топливной системой "Суперджет" сможет летать почти так же далеко, как и французский бизнес-джет.

Также в письме отмечается, что SSJ-100 выдержит лютые российские морозы. Он сертифицирован для эксплуатации при температуре до минус 54°C, а Falcon 7Х — минус 31°C. Среди других аргументов: SSJ более вместительный. На борту больше места для проведения реанимации. И перевезти можно гораздо больше больных. В базовой комплектации SSJ 100 рассчитан на 108 пассажиров, Falcon 7Х — на 19. Кроме того, в SSJ 100 можно разместить четыре медицинских модуля (комплекса оборудования с носилками, кислородной системой и т. д.), а в Falcon 7Х — всего два. А помимо этого самолёты, предлагаемые Минпромторгом, могут быть конвертированы в бизнес-версию для нужд ФМБА России.

Baza указывает на еще один момент, который, по мнению канала, может быть аргументом. Якобы, Мантуров достаточно близко общается с Сергеем Чемезовым, главой "Ростеха", в который входит теперь и производитель "Суперджетов" – компания "Гражданские самолеты Сухого".

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Минпромторг ответил на "хотелку" Минздрава по поводу французского бизнес-джета вместо SSJ-100

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Теги: минпромторг, минздрав, самолет, суперджет, ssj-100



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