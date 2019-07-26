Свердловский избирком зарегистрировал экс-биатлониста Шипулина на довыборы в Госдуму

В пятницу, 26 июля, на заседании избирательной комиссии Свердловской области было принято решение о регистрации бывшего биатлониста Антона Шипулина кандидатом в депутаты Государственной думы по Серовскому избирательному округу №174. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном избиркоме.

Шипулин, выдвинутый "Единой Россией", стал седьмым и последним зарегистрированным кандидатом. Ранее удостоверения получили Габбас Даутов, Алексей Коровкин, Дмитрий Зенов, Игорь Рузаков, Евгения Чудновец и Ирина Скачкова.

Напомним, изначально было выдвинуто восемь человек, однако бизнесмену Сергею Капчуку суд отказал в регистрации.

Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы все кандидаты в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Довыборы пройдут осенью этого года.