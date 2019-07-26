17 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале фигурант уголовного дела о сексуальном насилии в интернате останется под домашним арестом

Челябинский областной суд 26 июля рассмотрел материал досудебного производства в отношении Сергея К., который является фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии в школе-интернате.

Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 ноября.

По мнению следователя, это необходимо для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и составления обвинительного заключения.

Напомним, Сергей К. обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых". По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений.

Напомним, в апреле прошлого года было принято решение закрыть Лазурненскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат. Свое решение в ведомстве объяснили чрезвычайной ситуацией, объявленной в Красноармейском районе в связи с введением режима ограничения подачи воды.

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На Южном Урале фигурант уголовного дела о сексуальном насилии в интернате останется под домашним арестом

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Теги: домашний арест, нарушения, интернат, насилие, дети, СК, соцзащита



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