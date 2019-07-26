Эрдоган грозит отказаться от покупки американских Boeing для Turkish Airlines

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает "самолетную войну" с США. Он пригрозил американцам экономическими потерями уже в секторе гражданской авиации.

Напомним, ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35, поскольку турки закупили российские комплексы C-400. На Это власти Турции заявили, что военную авиацию закупят у какого-нибудь другого поставщика, например, у России или Китая.

А теперь Эрдоган бьет по совсем больному – по гражданским проектам корпорации Boeing. Глава Турции заявил, что национальный перевозчик – авиакомпания Turkish Airlines – может пересмотреть планы по покупке самолетов у американцев. Отказы от контрактов Boeing сейчас совсем не нужны – компания терпит миллиардные убытки от "приземления" проекта 737 MAX.

Как передает Bloomberg, Эрдоган сказал: "Я ответил господину Трампу в Осаке (саммит G20 – прим. ред.), что Турция – хороший клиент. Если мы не покупаем Patriot (зенитный комплекс, вместо которых турки заказали С-400 – прим. ред.), то мы покупаем Boeing. Но если так будет продолжаться, нам придется переосмыслить эту проблему".

У Turkish Airlines сейчас есть заказ на сотню самолетов Boeing, в том числе и 737 MAX. Пять бортов этого типа были поставлены в первом квартале 2019 года (до запрещения полетов), еще 75 планировалось поставить до конца 2023 года. Также "туркиши" хотели приобрести 25 Boeing 787.