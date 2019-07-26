Эрдоган грозит отказаться от покупки американских Boeing для Turkish Airlines

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Эрдоган грозит отказаться от покупки американских Boeing для Turkish Airlines

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает "самолетную войну" с США. Он пригрозил американцам экономическими потерями уже в секторе гражданской авиации.

Напомним, ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35, поскольку турки закупили российские комплексы C-400. На Это власти Турции заявили, что военную авиацию закупят у какого-нибудь другого поставщика, например, у России или Китая.

А теперь Эрдоган бьет по совсем больному – по гражданским проектам корпорации Boeing. Глава Турции заявил, что национальный перевозчик – авиакомпания Turkish Airlines – может пересмотреть планы по покупке самолетов у американцев. Отказы от контрактов Boeing сейчас совсем не нужны – компания терпит миллиардные убытки от "приземления" проекта 737 MAX.

Как передает Bloomberg, Эрдоган сказал: "Я ответил господину Трампу в Осаке (саммит G20 – прим. ред.), что Турция – хороший клиент. Если мы не покупаем Patriot (зенитный комплекс, вместо которых турки заказали С-400 – прим. ред.), то мы покупаем Boeing. Но если так будет продолжаться, нам придется переосмыслить эту проблему".

У Turkish Airlines сейчас есть заказ на сотню самолетов Boeing, в том числе и 737 MAX. Пять бортов этого типа были поставлены в первом квартале 2019 года (до запрещения полетов), еще 75 планировалось поставить до конца 2023 года. Также "туркиши" хотели приобрести 25 Boeing 787.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эрдоган грозит отказаться от покупки американских Boeing для Turkish Airlines

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: эрдоган, boeing, Turkish Airlines



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.01.2020 19:03 Мск Эрдоган провел переговоры с Трампом по Сирии и Ливии
Ранее 11.12.2019 12:20 Мск Анкара пригрозила закрыть для США базы НАТО на своей территории

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.07.2019 09:17 Мск США пытаются уговорить Турцию не вводить в строй российские С-400
Ранее 22.07.2019 13:21 Мск Шаг в отношении авиабазы "Инджирлик": Турция уточнила, как ответит на возможные санкции США из-за С-400
Ранее 18.07.2019 20:47 Мск Трамп рассматривает антитурецкие санкции из-за покупки у России С-400
Ранее 18.07.2019 14:05 Мск Россия предложила Турции истребители Су-35
Ранее 15.07.2019 01:01 Мск Эрдоган: Сделка по С-400 - важнейшая в истории Турции
Ранее 13.07.2019 11:10 Мск В США призывают ввести санкции против Турции "за опасное партнерство с Путиным"
Ранее 12.07.2019 11:25 Мск В Турцию доставили первые компоненты С-400
Ранее 02.07.2019 01:07 Мск Турция может отказаться от F-35 в пользу российских самолетов
Ранее 01.07.2019 11:58 Мск Эрдоган: Российские С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней
Ранее 22.05.2019 09:30 Мск США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400
Ранее 26.04.2019 13:23 Мск В Пентагоне назвали "уловкой" намерения России продать Турции С-400
Ранее 16.04.2019 08:12 Мск Анкара пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО
Ранее 08.04.2019 17:05 Мск Путин назвал приоритетом поставку С-400 Турции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети