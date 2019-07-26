"В Сибири необходимо вводить режим ЧС!"

Для тушения пожаров в Сибири, гарь от которого дошла до Урала, необходимо принимать срочные меры. Такое мнение Накануне.RU высказал сибирский общественник, координатор "Гражданского патруля" Ростислав Антонов. Он также объясняет, почему подобные стихийные бедствия необходимо тушить именно в режиме ЧС.

"Теоретически ЧС в связи с пожарами в Красноярском крае можно и не вводить. В конечном итоге, рано или поздно, все, что может сгореть, оно сгорит и потухнет, и живущие там вздохнут полной грудью, – говорит он. – Однако, если мы думаем о людях, хотим, чтобы люди перестали травиться угарным газом, перестали страдать от дыма, хотим, чтобы это прекратилось, потому что дым от пожарищ в Красноярском крае накрыл уже не только Красноярск и Иркутск, но и всю Сибирь, вплоть до Екатеринбурга, как я понимаю, то тут надо принимать срочные меры. Страна несет огромный ущерб оттого, что уничтожается строевой лес, и всем, кто живет в Сибири и на Урале, наносится колоссальный ущерб. Этот вред есть, рано или поздно он скажется на здоровье жителей".

Общественник также добавил, что режим ЧС необходим для того, чтобы упросить бюджетный процесс и выделение средств на борьбу со стихией.

"У нас в Новосибирске, помнится, вводили ЧС на уровне города из-за неубранного снега. Сейчас же у нас горят тысячи гектаров леса, а ЧС не вводят", – говорит Антонов.

Отметим, что ранее введения ЧС для тушения пожаров в Красноярском крае и Иркутской области потребовали от правительства депутаты Госдумы из оппозиционных фракций. А сибирские активисты составили соответствующую петицию на сайте change.org. В ней сказано, что гарь от пожаров распространилась на Томскую область, Хакасию, Кузбасс и Новосибирскую область. Отметим, что смог дошел даже до УрФО. МЧС по Тюменской области накануне сообщило, что смог, появившийся в регионе, тоже пришел от сибирских пожаров. Аналогичное сообщение МЧС сделало и для Урала.

"Это совершенно не нормально, что в соседних областях люди ощущают пожары, бушующие в Красноярском крае! Представляете, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса! В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов,уничтожаются многие виды животных и растений..." – говорится в петиции.