17 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
кирпичи, дом, жилье (2015) | Фото: chastnik.ru

Жильцы еще одного дома в Лабытнанги заявили об угрозе обрушения

Жители дома 63 на улице Первомайской в Лабытнанги пожаловались на разрушение свайного основания своего дома. Они опасаются, что их дом постигнет участь многоквартирника на ул. Озерной, передает корреспондент Накануне.RU.
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Одна из свай, на которых стоит дом, сломана, еще четыре находятся в ужасном состоянии, сообщили жители. Все жильцы ощущают вибрацию дома. По их словам, в управляющей компании регистрировать обращение отказались.

Жалобу они передали депутату заксобрания Ямала Ивану Вершинину. "Мы с помощником побывали в подвале дома. Действительно несколько свай пришли в негодность, они нуждаются в укреплении или замене", - сказал Вершинин. Он намерен обратиться к главе города и окружному правительству, чтобы те проверили состояние дома.

Как сообщало Накануне.RU, Правительство ЯНАО выделило на расселение жильцов рухнувшего дома в Лабытнанги 19,6 млн руб. Глава города получил представление прокурора за невнимание к жилому дому: ни управляющая компания, ни администрация не отреагировали на жалобы жильцов.

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Жильцы еще одного дома в Лабытнанги заявили об угрозе обрушения

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Теги: Лабытнанги, обрушение, Первомайская



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