Жильцы еще одного дома в Лабытнанги заявили об угрозе обрушения

Жители дома 63 на улице Первомайской в Лабытнанги пожаловались на разрушение свайного основания своего дома. Они опасаются, что их дом постигнет участь многоквартирника на ул. Озерной, передает корреспондент Накануне.RU.

Одна из свай, на которых стоит дом, сломана, еще четыре находятся в ужасном состоянии, сообщили жители. Все жильцы ощущают вибрацию дома. По их словам, в управляющей компании регистрировать обращение отказались.

Жалобу они передали депутату заксобрания Ямала Ивану Вершинину. "Мы с помощником побывали в подвале дома. Действительно несколько свай пришли в негодность, они нуждаются в укреплении или замене", - сказал Вершинин. Он намерен обратиться к главе города и окружному правительству, чтобы те проверили состояние дома.

Как сообщало Накануне.RU, Правительство ЯНАО выделило на расселение жильцов рухнувшего дома в Лабытнанги 19,6 млн руб. Глава города получил представление прокурора за невнимание к жилому дому: ни управляющая компания, ни администрация не отреагировали на жалобы жильцов.