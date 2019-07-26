Лагерь "Холдоми" из-за арестов не может выплатить компенсации семьям погибших детей

Администрация лагеря "Холдоми", где в результате пожара погибли четверо детей, заявила о невозможности выплачивать компенсации семьям погибших.

На сайте лагеря сообщается, что сложности возникли из-за ареста руководства.

"Нам банально нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы", - говорится в заявлении.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трехдневный траур.

СКР 23 июля сообщил о задержании директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.

По делу о пожаре также задержан сотрудник МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев. Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял. Против него возбудили уголовное дело о халатности.