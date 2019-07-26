17 Августа 2020
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Общество В России
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Рогозин нашел заказчика негативных публикаций про себя и "предупредил" его

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что стал жертвой "заказа". Якобы, про чиновника выходило много негативных публикаций, но он нашел "заказчика" и "предупредил его".
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"Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое в телеграм-каналах, в прессе и так далее. Но не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его, и как корова языком слизнула - и все исчезло, все такого рода публикации", - сказал он на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

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Рогозин даже сообщил сумму, которую, по его сведениям, заплатили авторам. "На публикацию вот этого всего негатива, где были оскорбительные вещи, в том числе наши специалисты посчитали, было потрачено около $2 млн. Оказывается, не жалко было на такую ерунду тратить такие большие деньги", -цитирует Рогозина "Интерфакс".

По мнению Рогозина, за негативными публикациями стоят некие люди, допустившие "промахи и ошибки" и желающие свести личные счеты. Он считает, это могут быть те, кто пострадал из-за его работы по наведению финансового порядка и борьбы с коррупцией в космической отрасли.

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Рогозин нашел заказчика негативных публикаций про себя и "предупредил" его

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Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, черный пиар, негативные публикации



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