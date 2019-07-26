Пожар на "Чапаевских банях" в Екатеринбурге потушен: площадь возгорания составила 300 "квадратов"

Пожарные справились с огнем на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани" в Екатеринбурге.

Напомним, возгорание случилось сегодня днем. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, открытое горение было ликвидировано в 16 часов 26 минут.

В результате огнем оказались повреждены одна двухэтажная баня и расположенные рядом надворные постройки на общей площади 300 кв.м.

"Перехода огня на рядом стоящие бани пожарные не допустили - для их защиты огнеборцы поливали строения водой. Сейчас проводят проливку и разбор сгоревших конструкций", - уточнили в МЧС.

Причину пожара еще предстоит установить специалистам.