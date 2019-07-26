Экс-замгубернатора Курганской области проведет в СИЗО еще два месяца

Курганский городской суд решил оставить бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова под арестом еще на два месяца - до 25 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

29 ноября прошлого года Ванюков был задержан у себя дома по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году он, по версии следствия, получил через посредника Олега Пархаева, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Совсем недавно на Ванюкова, как и на Бабаяна, завели еще два уголовных дела - по версии следствия, экс-чиновник получил от двух бизнесменов взятки на общую сумму в 1 млн руб.