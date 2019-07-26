17 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Наталья Комарова пригласила югорчан обсудить новый окружной закон о садоводстве и огородничестве

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приглашают поучаствовать в общественном обсуждении проекта окружного закона о государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества, сообщили Накануне.RU в службе информации портала "Открытый регион - Югра".

Высказать свое мнение и внести предложения каждый югорчанин может на сайте "Стратегия Югры-2030". По словам авторов проекта, новый закон позволит передать имущество общего пользования, расположенного в пределах садовых, огороднических и некоммерческих товариществ, в муниципальную либо государственную собственность. Это обеспечит гарантированную работу, содержание и эксплуатацию таких объектов с помощью коммунальных служб муниципалитетов. Также законопроект предлагает закрепить четкий и понятный порядок взаимодействия всех заинтересованных сторон.

В своем Instagram губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что подготовленный документ будет принят с опорой на мнение жителей региона. Губернатор заявила, что рассчитывает на конструктивный диалог, и в правительстве округа ждут предложения и вопросы.

"В Югре созданы десятки садово-огороднических товариществ. Среди распространенных задач при этом – создание, управление, содержание общего имущества. Эти вопросы на пересечении компетенций нескольких ведомств. В этой связи правительством региона разработан проект закона о государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества", - сообщила глава региона.

Добавим, что общественное обсуждение законопроекта продлится до 3 августа.

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Наталья Комарова пригласила югорчан обсудить новый окружной закон о садоводстве и огородничестве

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Теги: Наталья Комарова, законопроект о садоводстве и огородничестве, общественное обсуждение



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