В лесах Тюменской области могут возникнуть новые пожары

Пресс-служба Управления МЧС по Тюменской области сообщила о новых возможных очагах возгорания в лесах региона. Объявлен наиболее высокий, четвертый класс угрозы.

"На данный момент существует вероятность возникновения новых природных очагов возгорания на территории Тюменской области. Опасность возникновения новых очагов пожаров в лесах может возникнуть в Уватском и Тобольском районах. Наивысший, четвертый класс пожарной опасности присвоен территории Тобольска, а также Сорокинского, Аромашевского, Бердюжского и Викуловского районов. Риск возникновения пожаров сохраняется и на территории Армизонского и Вагайского муниципалитетов", - сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 10 очагов возгорания, пишет Федералпресс.