17 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
гроза в Перми (2019) | Фото: vk.com/kindmagic | Сергей Болденков

МЧС предупредило прикамцев о грозах и сильном ветре

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредило прикамцев о неблагоприятных погодных условиях, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Пермского гидрометцентра, туман, сильные дожди, грозы и порывы ветра до 18 м/с ожидаются в регионе 26 и 27 июля.

Спасатели рекомендуют жителям края ограничить время пребывания на улице: отложить уличные работы, а также загородные поездки и походы. Если непогода все же застала на улице, следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, металлических конструкций, а также не парковать рядом с ними автомобили. Тем, кто в момент грозы находится в лесу, следует найти убежище под мелкими кустарниками, на открытой местности (в поле) - следует найти какую-нибудь яму или овраг и переждать грозу, сидя на корточках, обхватив ноги руками.

Напомним, прошедшая 15 июля в Перми гроза, стала самой сильной по электроактивности за четыре года, с 24 июня 2015 года. Отметим, что в некоторых территориях региона в тот день выпал град, размером с куриное яйцо.

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МЧС предупредило прикамцев о грозах и сильном ветре

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Теги: грозы, ветер, непогода, мчс



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