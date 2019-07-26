RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов

Британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.

В заявлении регулятора говорится, что в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года в семи новостных программах RT не проявил должную непредвзятость в подаче материала.

Телеканал, в свою очередь, подчеркнул, что британский орган не дождался решения суда, который должен был установить, "правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT".

Напомним, в декабре 2018 года британский регулятор Ofcom вынес решение о нарушении телеканалом RT правил вещания. В этой связи Роскомнадзор начал проверку в отношении канала BBC WorldNews на предмет соответствия выпускаемых материалов законодательству РФ.

Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today, рассказала, какие претензии высказал к ее изданию британский регулятор Ofcom. По ее словам, таких набралось семь.

Среди претензий британцев к каналу - то, что журналисты RT дали в эфир и "не подвергли сомнению" заявления Минобороны РФ по Сирии. Также нарушением закона о вещании Ofcom счел тот факт, что ведущий телеканала в эфире перебил экс-посла США в Сирии. Еще одна претензия касается сюжета RT о цыганских погромах на Украине из-за "недостаточного освещения позиции погромщиков".

Кроме этого, по данным Маргариты Симоньян, британский регулятор коснулся и репортажа о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина" за то, что канал "не представил альтернативной точки зрения".