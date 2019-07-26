17 Августа 2020
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Награждение в честь дня работника торговли Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске 50 лучших представителей сферы торговли получили муниципальные награды

27 июля в России отметят День работников торговли. В нижневартовском Дворце искусств в преддверии праздника муниципальными наградами отметили лучших представителей этой профессии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Спикер гордумы Максим Клец отметил, что, "торговля корнями уходит далеко в прошлое", и добавил, что "там, где процветала торговля, всегда процветали города".

"В народе недаром говорят: "Хорошая покупка приносит человеку радость". Благодарю вас за работу и желаю процветания вашим делам", - сказал Клец.

Заместитель главы города по экономике и финансам Дмитрий Кощенко от имени главы городва Василия Тихонова поздравил собравшихся с праздником и напомнил, что "торговля во все времена играла важную роль в жизни людей".

"Несомненно, именно эта сфера помогает нам пополнять бюджет, создавать новые рабочие места, развивать социальную инфраструктуру. В городе большой потенциал для развития торговли. Уверен, что внимание к покупателям, профессионализм работников торговли – давно стало визитной карточкой наших предпринимателей", - сказал он.

Награждение в честь дня работника торговли Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Муниципальные награды получили 50 человек. Это руководители и работники предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, индивидуальные предприниматели и другие.

Напомним, ранее мэрия столицы Самотлора объявила о том, что начался сбор заявок от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств на участие в сезонных ярмарках. Они состоятся 17-18, 24-25 августа, 31 августа-1 сентября, 7-8 и 14-15 сентября в районе старой автостанции, напротив ДК "Октябрь".

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В Нижневартовске 50 лучших представителей сферы торговли получили муниципальные награды

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Теги: День работника торговли, награды, мэрия Нижневартовска



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