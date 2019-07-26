В Кургане полиция задержала злоумышленника, который в соцсетях постил матерные песни про Путина

Полиция задержала курганца Евгения Жукова, который в феврале этого года разгуливал по городу в маске президента России Владимира Путина, пишет "ОВД-Инфо".

Суть претензий полицейских ясна - молодой человек нарушил закон, опубликовав на своей стене в соцсети "Вконтакте" песню, в которой содержались матерные строки о главе государства. Тем самым, Жуков попал под статью о неуважении к власти по ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 25 февраля у зданий управления ФСБ России по Курганской области и администрации города появился человек в маске президента России Владимира Путина, который требовал у прохожих заплатить налоги. Это был Евгений Жуков.