Футбольный клуб «Челси» и 1xBet стали официальными партнерами

Как заявили в пресс-службе футбольного клуба Английской Премьер-Лиги «Челси», теперь у «синих» будет новый беттинг-партнер. Им станет компания 1xBet. Соответствующая реклама букмекерской конторы появится и на Стэмфорд Бридж, домашнем стадионе ФК, и на всех цифровых продуктах клуба. Согласно официальной информации, соглашение будет действовать до конца июня 2022 года.

Как отметил коммерческий директор «Челси» Крис Таунсенд, они рады приветствовать своего нового глобального спонсора и будут способствовать продвижению бренда на территории Великобритании и Европы в целом.

В свою очередь, представитель беттера Алекс Саммерс заявил, что их компания рада статью частью легендарного клуба, одного из основателей АПЛ. Он также пообещал способствовать всему, что выше поднять «синий» флаг, флаг традиционного цвета футбольного клуба, и устраивать активности для болельщиков.

Одной из первых акций для английских фанатов лондонского клуба стал конкурс с угадыванием счета предстоящих матчей Английской Премьер-Лиги с участием «Челси». В качестве призов беттер пообещал победителям конкурса билеты на футбольные поединки любимого клуба и ваучеры на покупку атрибутики в фирменном магазине.

1xBet. Справка.Компания была основана в 2007 году. За годы своей работы она расширила список доступных для ставок спортивных дисциплин до нескольких десятков и линий на каждое событие.

Представители букмекерской конторы заявляют, что их основными преимуществами в данный момент являются интеграция инноваций в спортивный беттинг, быстрое изменение коэффициентов, которые рассчитываются отделом аналитики, а также работа высококвалифицированной службы поддержки. Скачать 1xBet можно тут, но помните, что ставки на спорт, независимо от коэффициентов и выбранного букмекера, могут стать причиной денежных потерь.

«Челси». Справка. Профессиональный лондонский футбольный клуб более чем со столетней историей. В арсенале команды шесть титулов Чемпиона Премьер-Лиги и восемь кубков Англии. Среди европейских чемпионов «Челси» также успел отметиться такими достижениями, как победа в Лиге Чемпионов УЕФА, обладание Суперкубка. «Синие» два раза выигрывали Лигу Европы.

Домашний стадион клуба «Стэмфорд Бридж» – один из старейших в Европе. Он начал принимать зрителей еще в 1877 году, а в данный момент входит в десятку крупнейших в стране. Еще «Стэмфорд Бридж» считается одним из самых посещаемых – в сезоне 2016/2017 средняя посещаемость стадиона во время домашних матчей «Челси» превысила 99%.