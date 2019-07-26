Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% годовых до 7,25% годовых. Регулятор отметил тренд на замедление инфляции, вместе с тем темпы роста экономики остаются ниже прогнозов ЦБ, передает корреспондент Накануне.RU.

Инфляция в июне составила 4,7%, однако этот показатель - результат укрепления рубля и сезонного падения цен на плодовоовощную продукцию.

Низкие темпы роста экономики в ЦБ объяснили слабой динамикой инвестиционной активности и значительным снижением годовых темпов роста экспорта. "В первом полугодии бюджетная политика оказала дополнительное сдерживающее влияние на динамику экономической активности, что отчасти связано со смещением сроков реализации ряда запланированных Правительством национальных проектов", - отмечено в релизе регулятора.

Банк России не исключил, что на ближайших заседаниях совета директоров ставка вновь будет снижена. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике может произойти в первой половине 2020 г.