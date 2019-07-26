В Екатеринбурге вспыхнул оздоровительный комплекс "Чапаевские бани"

В Екатеринбурге пожарные ликвидируют возгорание на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил сегодня в половине третьего дня: горит одна из бань, также есть угроза распространения огня на стоящие рядом строения.

"Пожарные принимают все меры к локализации огня, информации о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работает пять единиц пожарной техники, им на помощь следуют дополнительные силы и средства.

В Сети уже появилось видео инцидента.