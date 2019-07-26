В Екатеринбурге вспыхнул оздоровительный комплекс "Чапаевские бани"
В Екатеринбурге пожарные ликвидируют возгорание на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани".
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил сегодня в половине третьего дня: горит одна из бань, также есть угроза распространения огня на стоящие рядом строения.
"Пожарные принимают все меры к локализации огня, информации о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.
Сейчас на месте работает пять единиц пожарной техники, им на помощь следуют дополнительные силы и средства.
В Сети уже появилось видео инцидента.