17 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге вспыхнул оздоровительный комплекс "Чапаевские бани"

В Екатеринбурге пожарные ликвидируют возгорание на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил сегодня в половине третьего дня: горит одна из бань, также есть угроза распространения огня на стоящие рядом строения.

"Пожарные принимают все меры к локализации огня, информации о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работает пять единиц пожарной техники, им на помощь следуют дополнительные силы и средства.

В Сети уже появилось видео инцидента.

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В Екатеринбурге вспыхнул оздоровительный комплекс "Чапаевские бани"

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Теги: Чапаевские бани, пожар, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 26.07.2019 14:48 Мск Пожар на "Чапаевских банях" в Екатеринбурге потушен: площадь возгорания составила 300 "квадратов"

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