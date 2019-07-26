17 Августа 2020
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строительство аэропорта в Тобольске (2019) | Фото: admtyumen.ru

В Тобольске идет строительство аэропорта: взлетно-посадочную полосу построят до конца года

В Тюменской области идет строительство аэропорта на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, воздушная гавань - совместный проект региональных властей и компании "Сибур" - расположится в 30 километрах от Тобольска.

Взлетно-посадочную полосу с бетонным покрытием, протяженностью 2,4 километра и шириной 45 метров, а также рулежные дорожки и перрон возведут до конца текущего года. Аэропорт сможет принимать суда типа Boeing 737-800, Ту -204/214 и Airbus A 321, которые сегодня чаще всего используются для полетов средней дальности.

Здание аэровокзала возведут в 2020 г. Также будет построена вся техническая инфраструктура: склады, ремонтные мастерские, топливозаправочный комплекс, очистные сооружения, аварийно-спасательные службы.

Отметим, что площадку под будущий аэропорт в мае этого года осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил ее важность для социально-экономического развития города, улучшения транспортной инфраструктуры, увеличения инвестиционной и туристической привлекательности духовной столицы Сибири.

Отметим, что на строительстве объекта будут задействованы более 2 тыс. человек. Параллельно со строительством прорабатывается маршрутная сеть будущей воздушной гавани, ведется отбор специализированной компании-оператора, которая возьмет на себя функции по управлению аэропортом, определит оптимальную численность персонала.

Проработка идеи о возрождении в Тобольске большой авиации началась в 2013 г. по итогам визита президента России Владимира Путина. Глава государства дал поручение рассмотреть возможность строительства аэропорта в Тобольске. Инвестором проекта выступает Сибур.

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В Тобольске идет строительство аэропорта: взлетно-посадочную полосу построят до конца года

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Теги: аэропорт, сибур, строительство



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Ранее 12.09.2019 14:47 Мск В Тобольске на стройке аэропорта забетонировали взлетно-посадочную полосу

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