В партии Зеленского предложили сажать за переговоры с Россией

Кандидат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, прошедший в новую Верховную раду Украины, призвал к уголовной ответственности за переговоры с Россией. Об этом он сказал в телеэфире.

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"Я готов инициировать внесение изменений в Уголовный кодекс, которые будут предусматривать уголовную ответственность за ведение переговоров с "государством-агрессором" без присущих государственных полномочий со стороны государства Украина. И, думаю, на этом мы поставим точку на всех переговорах", – подчеркнул Яременко.

Накануне другой будущий депутат Рады от "Слуги народа" Святослав Юраш заявил, что поездки Виктора Медведчука в Москву и владение им телеканалами представляют опасность для Украины.

Интересно, что за несколько дней до выборов в Раду лидер прошедшей в парламент партии "Голос" Святослав Вакарчук также призвал сажать в тюрьму за переговоры с Россией на срок до 15 лет. Именно такой законопроект он обещает подать в новый парламент. Его полное название будет "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора". Вакарчук сослался на принятый в 1799 году в США "акт Логана", который вводил уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

Эти заявления свидетельствуют о том, что новая Рада будет не менее нацистская, чем предыдущая.