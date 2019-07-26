17 Августа 2020
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Общество В России Москва
Дмитрий Тарасов (2014) | Фото:Ольга Бузова Дмитрий Тарасов

Безработному футболисту Дмитрию Тарасову запретили выезд за границу и арестовали машину

Похоже, 32-летнего бывшего супруга Ольги Бузовой преследуют неприятности. Травма ноги, скандальное расставание с "Локомотивом" (Дмитрий выступал за этот клуб девять лет) и вот теперь он проиграл суд первой бывшей супруге, которая в браке со спортсменом родила дочь.

Вот что написал в твиттере адвокат бывшей жены Тарасова Сергей Жорин: "В понедельник Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: Арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 000р. исполнительского сбора. Что дальше?".

Ранее сообщалось, что у Тарасова, возможно, будет суд с "Локомотивом" – клуб отказывается оплачивать операцию Дмитрия на ноге, проведенную в Италии (называется сумма в $10 тыс.).

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Безработному футболисту Дмитрию Тарасову запретили выезд за границу и арестовали машину

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Теги: дмитрий тарасов, арест, алименты, локомотив



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