Безработному футболисту Дмитрию Тарасову запретили выезд за границу и арестовали машину

Похоже, 32-летнего бывшего супруга Ольги Бузовой преследуют неприятности. Травма ноги, скандальное расставание с "Локомотивом" (Дмитрий выступал за этот клуб девять лет) и вот теперь он проиграл суд первой бывшей супруге, которая в браке со спортсменом родила дочь.

Вот что написал в твиттере адвокат бывшей жены Тарасова Сергей Жорин: "В понедельник Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: Арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 000р. исполнительского сбора. Что дальше?".

Ранее сообщалось, что у Тарасова, возможно, будет суд с "Локомотивом" – клуб отказывается оплачивать операцию Дмитрия на ноге, проведенную в Италии (называется сумма в $10 тыс.).