"Чтобы не наступать на те же грабли". В опрос по храму в Екатеринбурге могут включить и мечеть

В опрос по строительству храма святой Екатерины в уральской столице могут включить соборную мечеть. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Альшевских, пришедший сегодня на пятничные мероприятия к временной мечети "Нур Усман" на улице Декабристов.

"Одно из требований, которое было по храму святой Екатерины - это то, что собор является кафедральным. А он должен быть в центре. Когда после этих событий (протесты в сквере, - прим. Накануне.RU) мусульмане начали обращаться по поводу строительства кафедральной мечети, им начали предоставлять участки, которые находятся за пределами центральной части города", - сказал Альшевских.

"Чтобы не было противостояний и недопониманий, мной было предложено рассмотреть включение в перечень вопросов для обсуждения жителями города Екатеринбурга формирования и выделения земельных участков для строительства кафедральной мечети. Я считаю, это будет правильно и справедливо", - заявил он.

Также, по словам депутата, не исключен вариант, чтобы вопросы о строительстве храма и мечети обсуждались раздельно.

"Можно пойти по принципу формирования земельных участков под объекты религиозного назначения", - добавил Андрей Альшевских.

При этом включить данную проблему можно в опрос по храму святой Екатерины, и, по его словам, не ограничиваться тремя площадками.

"Чтобы нам не повторять эту работу, не наступать на те же грабли, можно успеть осенью одним опросом решить эти две проблемы", - заключил он.

Напомним, ранее городские власти выделили под строительство мечети 1,5 гектара земли на Сортировке. Заместитель председателя "Уральского мухтасибата" Наиль Шаймарданов пояснил, что там будет располагаться районная мечеть, а отказываться от строительства в центре города соборной мечети, объединяющей все районные, мусульмане не собираются.

Отметим, что пятничный намаз у мусульман прошел сегодня без инцидентов. Общественное мероприятие "OPEN PLOV" вызвало бурный интерес у СМИ, рядом с временным объектом дежурила полиция. Всех пришедших угощали пловом.