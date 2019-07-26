17 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
несанкционированная свалка, озеро, (2016) | Фото: ОНФ Челябинская область

Нижнетавдинский район получит более 12 миллионов на ликвидацию свалок

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении более 12 млн руб. на рекультивацию несанкционированных свалок в Нижнетавдинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Ликвидация свалок ведется в рамках госпрограммы "Недропользование и охрана окружающей среды". Всего будет ликвидировано шесть муниципальных свалок и 22 свалки на землях лесного фонда.

Ранее глава региона неоднократно подчеркивал важность ликвидации несанкционированных свалок, поскольку они представляют реальную угрозу для тюменской экологии.

Всего с начала 2019 г. на рекультивацию 435 свалок было выделено 207 млн руб. Деньги на очистку территорий от "незаконного" мусора получили Тобольск, Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Ишимский, Омутинский, Тобольский, Тюменский, Юргинский, Ялуторовский и Ярковский муниципальные районы.

В настоящий момент Тюмень уже избавилась от 12 свалок. Юргинский муниципальный район - от четырех, а Бердюжский - от двух.

Кроме того, заключены пять контрактов на очистку территорий Тюмени, Тобольска, Голышмановского городского округа, Аромашевского и Ярковского муниципального района. Еще несколько проектов проходят согласование в областном департаменте недропользования и экологии Тюменской области находятся еще несколько проектов.

Также проводятся электронные аукционы на выполнение подобных работ в Вагайском, Омутинском и Ялуторовском муниципальных районах.

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Нижнетавдинский район получит более 12 миллионов на ликвидацию свалок

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Теги: Александр Моор, несанкционированные свалки, средства из бюджета



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