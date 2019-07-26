В Якутии самолеты не могут вылететь в районы, затянутые дымом от пожаров

Несколько авиакомпаний сегодня испытывали проблемы с выполнением рейсов из Якутска в те районы республики, которые затянуты дымом от лесных пожаров. По данным телеканала "Якутия 24", откладывались рейсы "Полярных авиалиний", "Якутии" и "ИрАэро" в Нюрбинский, Верхоянский и Абыйский районы.

"Рейс по маршруту Якутск — Нюрба должен вылететь в 12.15 по якутскому времени, рейс по направлению Якутск — Батагай задержан (вылет должен был состояться 24 июля). Также из-за плохой видимости задержан рейс Якутск — Белая Гора с 31 пассажиром (вылет должен был состояться 26 июля в 9.40 по якутскому времени) и Белая Гора — Якутск с 30 пассажирами на борту", — рассказали телеканалу в "Полярных авиалиниях".

Отметим, накануне пожары в Сибири стали поводом жесткого обсуждения в Госдуме, уходящей на летние каникулы. Депутаты попытались запросить у правительства РФ информацию по пожарам в Сибири, но спикер парламента Вячеслав Володин назвал это "политической акцией". Депутат Госдумы от КПРФ от Новосибирской области Вера Ганзя рассказала Накануне.RU, что на последнем заседании Госдумы перед уходом на каникулы она пыталась убедить руководство парламента принять профильным комитетам протокольное поручение, по которому у кабмина можно было запросить информацию о мерах, принимаемых для тушения пожаров в Сибири. По ее словам, принятие документа заблокировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.