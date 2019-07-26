Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что освобождение лагеря советскими войсками - "неоспоримый факт истории".

Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года.

Напомним, Польша отказалась приглашать Россию на на годовщину начала Второй мировой войны. Варшава объясняет это нарушением международного права, якобы допущенном СССР в 1939 году.

Власти страны намерены провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время "работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств". Среди таких стран оказалась Германия.