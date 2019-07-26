Гендиректор Антипинского НПЗ сделал заявление о банкротстве завода

Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода не означает его закрытия, а в большей степени предполагает процедуру его финансового оздоровления. Об этом в обращении к коллективу сказал гендиректор Максим Андриасов. Его заявление опубликовано на сайте завода, передает корреспондент Накануне.RU.

Банкротство не ставит задачу сокращения работников завода, отметил он. Андриасов заявил, что руководство намерено своевременно выплачивать зарплаты, также возобновлены выплаты работникам материальной помощи при рождении ребенка.

"И самое главное, никто сегодня не ставит задачу уничтожения предприятия как целостного организма. В этом едины все: кредиторы, власть и собственники предприятия. Я также понимаю свою ответственность перед вами и приложу все усилия для сохранения трудового коллектива нашего завода при любом развитии событий", - отметил генеральный директор.

Напомним, предприятие оценило свой долг в 346 млрд руб., слушания дела о банкротстве продолжатся в августе.

В отношении бывший руководителей АНПЗ и Группы "Новый поток" расследуется уголовное дело по заявлению Сбербанка, который стал одним из основных собственников предприятия.