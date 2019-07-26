17 Августа 2020
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Наука и техника В России
Спектр-РГ телескоп (2019) | Фото:Википедия

Космический телескоп "Спектр-РГ" прислал первые научные данные

Космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная с космодрома "Байконур", начала передачу первых собранных данных. 24 июля станция вышла на связь и передала "снимки" рентгеновских телескопов.
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Одна часть информации - на данный момент это первое измерение фона рентгеновским детектором на удалении около миллиона километров от Земли.

Космический аппарат "Спектр-РГ" создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

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Космический телескоп "Спектр-РГ" прислал первые научные данные

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Теги: спектр-рг, телескоп, обсерватория



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