Космический телескоп "Спектр-РГ" прислал первые научные данные

Космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная с космодрома "Байконур", начала передачу первых собранных данных. 24 июля станция вышла на связь и передала "снимки" рентгеновских телескопов.

Одна часть информации - на данный момент это первое измерение фона рентгеновским детектором на удалении около миллиона километров от Земли.

Космический аппарат "Спектр-РГ" создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.