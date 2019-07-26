В Перми назначена дата рассмотрения апелляции экс-министра спорта, получившего "условку" за "обогащение" на 23,6 миллиона

В Пермском краевом суде назначено к рассмотрению уголовное дело бывшего министра спорта Павла Ляха, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, суд посчитал достаточными доказательства того, что Лях в компании своего заместителя Руслана Садченко "увел" по фиктивным бумагам 23,6 млн руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В начале октября 2016 г. Лях был отстранен от должности. Прокуратура требовала для экс-министра три с половиной года условно. Бывший министр получил три года условно, аналогично наказаны Садченко и два руководителя компании "Технологии и строительство".

Рассмотрение апелляции в региональной инстанции начнётся в 9.00 21 августа.