17 Августа 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

Цуканов анонсировал серию выездов в регионы, посвященных реализации национальных проектов

Уральский полпред Николай Цуканов, открывая совещание в Челябинске, анонсировал серию выездов в регионы, посвященных реализации национальных проектов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нацпроекты призваны поставить экономику страны на новые рельсы, поднять уровень благосостояния и обеспечить безопасность Российской Федерации на длительную перспективу. Данное совещание не призвано только критиковать, наши основные цели - анализ, подведение первых итогов, выявление проблем и препятствий к достижению показателей на муниципальном, региональном и федеральном уровнях", - подчеркнул он.

Он отметил, что в настоящий момент в регионе проходит избирательная кампания, и призвал в этот период сохранить преемственность.

Челябинская область участвует в реализации 12 национальных проектов, на мероприятия которых только в 2019 году запланировано 16,5 млрд, из них 10,5 млрд руб. - федеральные средства.

"Это значительные средства. Необходим анализ в разрезе муниципалитетов для выявления наиболее проблемных мест", - отметил он, добавив, что нужно учитывать возможности местного бюджета, ставя перед собой амбициозные цели.

Полпред призвал челябинские власти провести аудит мероприятий, включенных в национальные проекты, и определить, какой эффект будет получен в результате их реализации.

"Это первое совещание, но не последнее в части контроля реализации нацпроектов. Я хотел, чтобы высказали проблемы и предложения, как решать эти проблемы", - заявил Цуканов.

Также полпред сообщил, что в регионе проводились контрольные мероприятия, по результатам которых сформированы замечания и предложения, которые войдут в протокольное решение сегодняшнего совещания.

"Есть временные рамки и индикативные показатели, и мы должны придерживаться тех задач, которые поставлены Правительством РФ. Нацпроекты направлены на достижение определенных результатов, прежде всего в таком аспекте, как повышение уровня жизни каждого гражданина нашей страны. Именно человек должен стать управленческим клиентом", - подчеркнул он.

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Цуканов анонсировал серию выездов в регионы, посвященных реализации национальных проектов

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Теги: цуканов, нацпроекты



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