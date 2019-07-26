Киев обвинил российские корабли в освещении лучом зеленого цвета

В Азовском море украинские пограничники зафиксировали "провокационные действия" со стороны корабля Береговой охраны ФСБ РФ. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба украинской "операции объединенных сил" в Facebook.

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В течение двух суток, примерно в одно и то же время вечером, катера Мариупольского отряда морской охраны наблюдают необычное явление: с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, происходит осветление украинских катеров лучом зеленого цвета.

Отмечается, что эти "сеансы освещения" длятся по несколько минут и никакого вреда не приносят - ни здоровью экипажа, ни техническим средствам. Ранее подобные явления имели место на линии разграничения на суше, поэтому украинская сторона решила принять меры по защите жизни и здоровья персонала.

Напомним, на Украине в прошлом году заявляли, что расторгнут договор с Россией по Азовскому морю. После ухода Петра Порошенко с поста президента эти разговоры пока поутихли.