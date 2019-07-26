Apple купила подразделение Intel за миллиард долларов

Apple купила подразделение Intel Corp за $1 млрд. Теперь у "яблочной" корпорации будет свое производство чипов.

Подразделение купили с сотрудниками (2200 человек), интеллектуальной собственностью и оборудованием. Новый актив делает Apple одним из мощнейших игроков на рынке беспроводных технологий, от сотовой связи до модемов.

До сих пор Apple покупала модемные чипы для таких устройств, как iPhone у сторонних поставщиков. В прошлом году Intel стал единственным поставщиком таких чипов для iPhone.

Reuters отмечает, что два главных конкурента Apple - Samsung Electronics и Huawei – уже имеют собственные производства чипов.