В уральском городе произошел пожар на территории больницы: людей эвакуировали

В уральском городе Кушва произошел пожар на территории больницы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня днем: на площади в 20 кв.м огнем была повреждена кровля здания прачечного корпуса на территории центральной городской больницы.

В тушении задействовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в первом часу дня.

Еще до прибытия пожарных из помещения прачечной эвакуировались 10 человек. Как отметили в МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.