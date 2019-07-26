17 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В уральском городе произошел пожар на территории больницы: людей эвакуировали

В уральском городе Кушва произошел пожар на территории больницы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня днем: на площади в 20 кв.м огнем была повреждена кровля здания прачечного корпуса на территории центральной городской больницы.

В тушении задействовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в первом часу дня.

Еще до прибытия пожарных из помещения прачечной эвакуировались 10 человек. Как отметили в МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

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В уральском городе произошел пожар на территории больницы: людей эвакуировали

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Теги: пожар, больница, МЧС



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