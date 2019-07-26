17 Августа 2020
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Маликов, Агуэло, бокс (2016) | Фото: Накануне.RU

Второй за неделю боец погиб после поединка – из-за отека мозга

Второй за неделю боец погиб после поединка. 23-летний Уго Сантильян скончался в Аргентине. Он получил травму во время боя в минувшие выходные, передает TMZ.

Сантильян боролся с Эдуардо Хавьером Абреу за титул чемпиона WBC Latino Silver в Буэнос-Айресе в прошлую субботу. Бой закончился ничьей после 10 жестоких раундов. В тот момент, когда объявляли результат, Сантильян рухнул на ринг. Бросившиеся к нему медики подключили мужчину к кислороду, отвезли в ближайшую больницу, где ему сделали экстренную операцию по удалению отека мозга. За прошедшую неделю у спортсмена дважды останавливалось сердце, но его снова запускали. В итоге скончался он от почечной недостаточности, так и не приходя в сознание.

"У Сантильяна начался отек мозга, и он впал в кому. Отек прогрессировал, и это влияло на функционирование других его органов", - говорит представитель Уго.

Боец суперлегкого веса скончался всего через два дня после того, как с таким же диагнозом умер 28-летний российский боец Максим Дадашев. Он не смог справиться с травмами, полученными во время боя в пятницу.

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Второй за неделю боец погиб после поединка – из-за отека мозга

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Теги: уго сантильян, максим дадашев, отек мозга, бойцовский поединок, бокс



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