Рогозин посетовал на "одну большую беду", которая мешает строить Восточный

Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, в этом году в районе площадки идут нетипичные для этого места дожди, заливающие котлован. "Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика", – подчеркнул глава Роскосмоса.

Он также выразил недоумение, поскольку, согласно статистике, на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году.

"Я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?"- цитирует Рогозина "Интерфакс".

В начале года глава кабмина Дмитрий Медведев выразил сомнения, что космодром будет построен в указанные сроки.

По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов. На достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства.

Он напомнил, что в текущем году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году "Восточный" был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.