В Челябинске "Центр коммунального сервиса" ответил УФАС: "Ориентируемся на позицию Минприроды РФ"

После заявлений управления ФАС Челябинской области "Центр коммунального сервиса" поспешил отреагировать на подозрения в злоупотреблении доминирующим положением.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ведомстве сообщили, что в антимонопольный орган поступили жалобы от жителей многоквартирных домов и УК из-за отказа "ЦКС" вывозить мусор, который образовался после уборки придомовой территории. Регоператор заявляет, что это не является ТКО.

"В этом вопросе ООО "Центр коммунального сервиса" ориентируется на позицию Министерства природных ресурсов и экологии РФ, которое дает следующие разъяснения: Согласно Приказу Росприроднадзора № 242 к ТКО отнесены отходы, образующиеся от смёта и уборки в поселениях и городах, растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, кустарниками и деревьями. Однако, регоператор не должен вывозить отходы, образующиеся при содержании зелёных насаждений на придомовой территории многоквартирных домов за счёт установленного тарифа на услугу по обращению с ТКО", - сообщили Накануне.RU в "ЦКС".

В фирме считают, что в тариф регоператора включен вывоз мусора, который управляющие компании или ТСЖ собрали при уборке территории и газонов, а вот отходы от ухода за насаждениями и газонами - это ветки, стволы, листья, трава, должны вывозиться по отдельному договору и за отдельную плату.