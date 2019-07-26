Встреча с чиновницей помогла? В Перми бомж, которого пинала чиновница, получит паспорт и медицинский полис

В Перми бездомный, который попал под атаку представительницы Росреестра, перебрался в реабилитационный центр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минсоцразвития.

Напомним, в сети появилось видео, на котором женщина, пиная бездомного, призывает его уйти с того места, где он спал. Когда она увидела, что её снимают, она возмутилась, однако объяснила своё поступок тем, что от бомжа "сильно воняет", "от него отказались все службы", и вообще, "он "подпирает" собой памятник архитектуры". При этом авторы ролика называют борца с маргиналом сотрудницей краевого управления Росреестра.

В министерстве отметили, что после того, как им стало известно об этом человеке, его забрали с улицы в отвезли в реабилитационный центр, где дали чистую одежду, покормили, а после предложили кров. Сейчас он остаётся в центре, где с ним работают психологи и специалисты социальной службы. Бездомному помогут восстановить паспорт, получить полис медицинского страхования. Также его направят к врачам для официального получения инвалидности.

Добавим, ранее в краевом управлении Росреестра Накануне.RU сообщили, что бомж поселился у них на крыльце месяц назад. Вечерами он регулярно устраивал попойки в компании друзей. Управление просило силовиков разобраться в ситуации, однако ничего не происходило. Последний визит к бездомному "скорой помощи" и сотрудников патрульно-постовой службы состоялся 16 июля. Они, приехав по вызову, просто побеседовали с незваным гостем и оставили его там же, на крыльце управления. Сотрудникам Росреестра удалось договориться с полицией о том, что её сотрудники будут патрулировать проблемный участок.