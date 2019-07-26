Над законсервированной станцией метро в Екатеринбурге могут построить 30-этажку. Судьба участка решится осенью

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Уральский ФО
задел под станцию метро &quot;Бажовская&quot;, Екатеринбург (2018) | Фото: wikipedia.org

Над законсервированной станцией метро в Екатеринбурге могут построить 30-этажку. Судьба участка решится осенью

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоялось предварительное заседание по иску компании "Промавтосервис" к администрации Екатеринбурга из-за участка, на котором планировалось построить новую станцию метро, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Компания пытается признать незаконным отказ мэрии в выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова - здесь власти планировали возвести станцию "Бажовская". Под землей работы будущей линии метрополитена уже фактически завершены. Однако на строительство выходов со станции на поверхность у мэрии пока нет финансирования.

Разрешение на размещение на участке стоянки компания "Промавтосервис" получила в 2014. В марте 2015 г. мэрия передала участок компании в аренду с запретом на строительство на нем капитальных объектов, однако позже запрет оказался снят и на участке появилась подземная автостоянка с павильоном выставки автоаксессуаров.

"Администрации стало известно, что участок выбыл из собственности муниципального образования. До февраля 2019 г. он находился в собственности города и заявителю был предоставлен по договору для строительства парковки, без права капитального строительства, поскольку этот земельный участок изначально использовался для строительства метрополитена. Но путем некоторых действий, совершенных заявителем, на участке построен объект капитального строительства, несмотря на запрет в договоре аренды. Позже - объект ввели в эксплуатацию. По судебному принуждению было оформлено право собственности. И земельный участок администрация Екатеринбурга была вынуждена отдать в собственность заявителя. Сейчас рассматривается вопрос о резервировании территории под перспективную линию метрополитена. Также администрация подала заявление о признании договора купли-продажи недействительным", - сообщила на заседании суда представитель мэрии.

По ее словам, городские власти намерены добиваться признания построенного на участке здания самовольным строением, сноса этого здания и возвращения участка в собственность муниципалитета. Само здание, хоть и сдано в эксплуатацию - пока не используется.

строение на ул. 8 Марта, 63(2019)|Фото: Накануне.RU

"Принимая во внимание, что на на земельном участке построен объект недвижимости, оформлено право собственности, администрация Екатеринбурга по договору купли продажи должна была продать участок за 15% от кадастровой стоимости - 12,5 млн руб. В то время как настоящая цена участка составляет 90 с лишним миллионов. Был причинен ущерб бюджету города и под угрозой перспективная станция метро", - добавила она.

После продажи участок поменял вид разрешенного использования: с автопарковки на многоэтажную жилую застройку высотой до 100 метров. Такая высота может быть у более, чем 30-этажного здания.

В ответ представитель "Промавтосервис" Светлана Самворская отметила, что по делу об оформлении участка в частную собственность ответчиком также выступала мэрия, а потому о том, что участок выбыл из собственности города, в мэрии знали заранее, а не после того, как было подано заявление на получение актуального градостроительного плана земельного участка, который позволит вести дальнейшее строительство: многоэтажный жилой дом, высотой до 100 метров.

"На сегодняшний день, сведения, которые содержит выданный ГПЗУ, не позволяет нам реализовать свои права собственника и осуществлять строительство", - заявила представитель "Промавтосервис". Также она сказала, что резервирование участка не должно распространяться на уже сложившиеся правовые отношения.

Следующее заседание по делу состоится 6 сентября.

Напомним, ранее директор "Метрострой - ПТС" Юрий Дозорец сообщал Накануне.RU, что строительство центра автоаксессуаров с подземным паркингом в центре Екатеринбурга никак не повлияет на строительство замороженной станции метро "Бажовская", а также выходов с нее на поверхность. По его словам, строительство центра велось не на месте станции: сама станция располагается прямо на перекрестке улиц 8 Марта - Большакова, там раньше тоже стоял забор.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Над законсервированной станцией метро в Екатеринбурге могут построить 30-этажку. Судьба участка решится осенью

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: администрация Екатеринбурга, метро, станция Бажовская, 8 Марта-Большакова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2020 15:43 Мск В Екатеринбурге пока не будут сносить здание над станцией "Бажовская"
Ранее 30.07.2020 11:50 Мск Собственник здания над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге просит суд об отсрочке сноса
Ранее 16.06.2020 11:46 Мск Арбитражный суд подтвердил снос здания над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге
Ранее 10.06.2020 13:21 Мск Судьбу участка над станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге решают в арбитраже Уральского округа
Ранее 05.06.2020 12:59 Мск Судьба здания над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге решится в ближайшие дни. Сносить его пока не будут
Ранее 16.04.2020 14:04 Мск В Екатеринбурге вскрыто мошенничество при застройке участка над станцией метро "Бажовская"
Ранее 10.03.2020 12:31 Мск На снос здания над станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге дали ровно месяц
Ранее 30.01.2020 13:59 Мск СКР подтвердил, что в споре за участок над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге имел место подлог
Ранее 06.12.2019 15:52 Мск Мэрия назвала решение по участку над станцией "Бажовская" общей победой города
Ранее 06.12.2019 15:00 Мск Здание, построенное над станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге, снесут. Решение суда
Ранее 02.12.2019 14:20 Мск В деле об участке над станцией "Бажовская" точку ставить рано: возможны новые судебные иски
Ранее 02.12.2019 10:17 Мск "Промавтосервис" заявил, что спорный участок под Бажовской не находится в границах горного отвода
Ранее 02.12.2019 09:47 Мск Возможен подлог. К разборкам по участку над станцией метро "Бажовская" подключится СКР
Ранее 20.11.2019 15:05 Мск Депутат гордумы пришел на заседание апелляционного суда по участку над "Бажовской"
Ранее 19.11.2019 13:20 Мск Высокинский не смог оспорить решение суда по участку над станцией "Бажовская"
Ранее 18.11.2019 11:13 Мск Спор за "Бажовскую": публикуем возможный проект многоэтажки над законсервированной станцией
Ранее 01.11.2019 13:21 Мск Суд не стал закрывать от общественности спор по участку над станцией "Бажовская"
Ранее 01.11.2019 12:50 Мск Собственник участка над станцией "Бажовская" усомнился в существовании метро в этом месте
Ранее 10.10.2019 13:27 Мск Чернецкий предложил отказаться от "Бажовской" в пользу более актуального маршрута
Ранее 04.10.2019 14:31 Мск Высокинский рассказал о будущем метро Екатеринбурга и прокомментировал ситуацию с "Бажовской"
Ранее 03.10.2019 12:40 Мск Мэрия Екатеринбурга: Конфликт из-за станции метро "Бажовская" может вылиться в уголовное дело
Ранее 03.10.2019 10:24 Мск Александр Высокинский лично вмешался в судебный процесс по участку над станцией "Бажовская"
Ранее 11.09.2019 14:08 Мск "Тоннель повело, блоки лопнули". "Уралгипротранс" объяснил, почему над "Бажовской" нельзя ничего строить

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.07.2019 11:49 Мск Куда ни копни – проблемы: мэрия "прозевала" войну за станцию метро "Бажовская"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети