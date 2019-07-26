Над законсервированной станцией метро в Екатеринбурге могут построить 30-этажку. Судьба участка решится осенью

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоялось предварительное заседание по иску компании "Промавтосервис" к администрации Екатеринбурга из-за участка, на котором планировалось построить новую станцию метро, передает корреспондент Накануне.RU.

Компания пытается признать незаконным отказ мэрии в выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова - здесь власти планировали возвести станцию "Бажовская". Под землей работы будущей линии метрополитена уже фактически завершены. Однако на строительство выходов со станции на поверхность у мэрии пока нет финансирования.

Разрешение на размещение на участке стоянки компания "Промавтосервис" получила в 2014. В марте 2015 г. мэрия передала участок компании в аренду с запретом на строительство на нем капитальных объектов, однако позже запрет оказался снят и на участке появилась подземная автостоянка с павильоном выставки автоаксессуаров.

"Администрации стало известно, что участок выбыл из собственности муниципального образования. До февраля 2019 г. он находился в собственности города и заявителю был предоставлен по договору для строительства парковки, без права капитального строительства, поскольку этот земельный участок изначально использовался для строительства метрополитена. Но путем некоторых действий, совершенных заявителем, на участке построен объект капитального строительства, несмотря на запрет в договоре аренды. Позже - объект ввели в эксплуатацию. По судебному принуждению было оформлено право собственности. И земельный участок администрация Екатеринбурга была вынуждена отдать в собственность заявителя. Сейчас рассматривается вопрос о резервировании территории под перспективную линию метрополитена. Также администрация подала заявление о признании договора купли-продажи недействительным", - сообщила на заседании суда представитель мэрии.

По ее словам, городские власти намерены добиваться признания построенного на участке здания самовольным строением, сноса этого здания и возвращения участка в собственность муниципалитета. Само здание, хоть и сдано в эксплуатацию - пока не используется.

"Принимая во внимание, что на на земельном участке построен объект недвижимости, оформлено право собственности, администрация Екатеринбурга по договору купли продажи должна была продать участок за 15% от кадастровой стоимости - 12,5 млн руб. В то время как настоящая цена участка составляет 90 с лишним миллионов. Был причинен ущерб бюджету города и под угрозой перспективная станция метро", - добавила она.

После продажи участок поменял вид разрешенного использования: с автопарковки на многоэтажную жилую застройку высотой до 100 метров. Такая высота может быть у более, чем 30-этажного здания.

В ответ представитель "Промавтосервис" Светлана Самворская отметила, что по делу об оформлении участка в частную собственность ответчиком также выступала мэрия, а потому о том, что участок выбыл из собственности города, в мэрии знали заранее, а не после того, как было подано заявление на получение актуального градостроительного плана земельного участка, который позволит вести дальнейшее строительство: многоэтажный жилой дом, высотой до 100 метров.

"На сегодняшний день, сведения, которые содержит выданный ГПЗУ, не позволяет нам реализовать свои права собственника и осуществлять строительство", - заявила представитель "Промавтосервис". Также она сказала, что резервирование участка не должно распространяться на уже сложившиеся правовые отношения.

Следующее заседание по делу состоится 6 сентября.

Напомним, ранее директор "Метрострой - ПТС" Юрий Дозорец сообщал Накануне.RU, что строительство центра автоаксессуаров с подземным паркингом в центре Екатеринбурга никак не повлияет на строительство замороженной станции метро "Бажовская", а также выходов с нее на поверхность. По его словам, строительство центра велось не на месте станции: сама станция располагается прямо на перекрестке улиц 8 Марта - Большакова, там раньше тоже стоял забор.