17 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
колючая проволока ограда (2015) | Фото: Накануне.ru

В уральской колонии строгого режима захватили квадрокоптер с "подарками" для зэков

Сегодня в ИК-19 строгого режима (Тавда) на территории жилой зоны возле КПП сотрудники колонии заметили летательный аппарат - квадрокоптер. Он был тут же захвачен.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, к дрону был прикреплен черный полиэтиленовый пакет, в котором лежали "подарки" - шесть сотовых телефонов, одни смарт-часы и зарядное устройство. Лицо, управлявшее квадрокоптером, а также то, откуда шел сигнал, установить пока не удалось.

квадрокоптер с грузом(2019)|Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Как добавили в ведомстве, ранее в ИК-19 пытались забрасывать телефоны с помощью арбалета и лука. А совсем недавно сотрудники тагильской ИК-5 приземлили квадрокоптер со смартфонами для осужденных.

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В уральской колонии строгого режима захватили квадрокоптер с "подарками" для зэков

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Теги: квадрокоптер, телефоны, колония



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