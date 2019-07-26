В уральской колонии строгого режима захватили квадрокоптер с "подарками" для зэков

Сегодня в ИК-19 строгого режима (Тавда) на территории жилой зоны возле КПП сотрудники колонии заметили летательный аппарат - квадрокоптер. Он был тут же захвачен.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, к дрону был прикреплен черный полиэтиленовый пакет, в котором лежали "подарки" - шесть сотовых телефонов, одни смарт-часы и зарядное устройство. Лицо, управлявшее квадрокоптером, а также то, откуда шел сигнал, установить пока не удалось.

Как добавили в ведомстве, ранее в ИК-19 пытались забрасывать телефоны с помощью арбалета и лука. А совсем недавно сотрудники тагильской ИК-5 приземлили квадрокоптер со смартфонами для осужденных.