Рейс Utair из Худжанда в Сургут задержан на 10 часов – сломался самолёт

Рейс Utair Худжанд – Сургут прилетит в Югру почти на 10 часов позже, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло аэрогавани экономической столицы округа, борт должен был приземлиться в 2.50, однако сделал он это только в 13.06. Причины не уточняются, однако речь якобы идёт о поломке лайнера, сообщает ТАСС. В пресс-службе аэропорта Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее, узнать мнение перевозчика на момент публикации не удалось.

Напомним, 25 июля вылет борта Utair из Ханты-Мансийска в Москву задержали на несколько часов по техническим причинам, а пассажиры улетели в Москву резервным бортом из Уфы.