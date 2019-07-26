На базе "Курганмашзавода" появится индустриальный парк, где инвесторы будут расширять ассортимент гражданской продукции

Ассортимент гражданской продукции, которую выпускают на "Курганмашзаводе", будет расширен за счет создания индустриального парка, к такой инициативе пришли в правительстве Курганской области после переговоров с представителя Ростеха.

"На ближайшую пятилетку мы видим не только сохранение госзаказа, но и, возможно, его увеличение по годам, что даст возможность не только сохранять рабочие места, но еще и добавлять", - отметил Шумков.

В Ростехе сообщили, что сейчас идет разработка стратегии развития КМЗ как минимум до 2025 года, рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Индустриальный парк появится на пустующих площадях, расположенных рядом с "Курганмашзаводом" - это более 60 тыс. квадратных метров.

"Сегодня в проработке три компании, которые готовы туда зайти со своими технологиями, для того чтобы производить гражданскую продукцию, в первую очередь нефтегазовой направленности", - пояснил Вадим Шумков.