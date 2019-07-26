В Астрахани задержаны экс-председатель правительства и министр финансов

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. В министерстве финансов региона проходят обыски.

Недавно в Астраханской области был задержан и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олег Гужвинский.

Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. следователи возбудили 17 уголовных дел. Помимо Гужвинского, среди фигурантов - два экс-министра строительства и ЖКХ региона, бывший первый замминистра, глава Астраханского сельсовета и другие.

Следователи считают, что с 2015 года Гужвинский и два бывших зама Минстроя региона предоставляли Фонду капремонта многоквартирных домов субсидии из региональной казны на оплату услуг фирмы "Социальные гарантии". Незаконно использованные средства бюджета составили более 47 млн рублей.