17 Августа 2020
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(2005) | Фото: www.partner.donetsk.ua

В Астрахани задержаны экс-председатель правительства и министр финансов

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. В министерстве финансов региона проходят обыски.

Недавно в Астраханской области был задержан и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олег Гужвинский.

Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. следователи возбудили 17 уголовных дел. Помимо Гужвинского, среди фигурантов - два экс-министра строительства и ЖКХ региона, бывший первый замминистра, глава Астраханского сельсовета и другие.

Следователи считают, что с 2015 года Гужвинский и два бывших зама Минстроя региона предоставляли Фонду капремонта многоквартирных домов субсидии из региональной казны на оплату услуг фирмы "Социальные гарантии". Незаконно использованные средства бюджета составили более 47 млн рублей.

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В Астрахани задержаны экс-председатель правительства и министр финансов

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Теги: астрахань, экс-председатель правительства, министр финансов



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