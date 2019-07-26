Экономист объяснил, почему отмена налоговых льгот на пальмовое масло не повлияет на цены

Повышение ставки НДС для пальмового масла с 10% до 20% не повлечет за собой роста цен на продукцию с его содержанием, пояснил экономист Никита Кричевский. Ранее в Московской торгово-промышленной палате заявили об угрозе увеличения стоимости кондитерских изделий на 5-7% из-за поправок в Налоговый кодекс.

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"Пальма" в готовом виде не потребляется, объясняет Кричевский, а в разных долях входит в состав других продуктовых изделий, на которые сохранен льготный НДС в 10%. "Это значит, что повышенный НДС частично "схлопнется". Если бы власть заботилась о здоровье нации, то ввела бы повышенную пошлину или отдельный акциз", - отмечает он.

Кроме того, при слабом потребительском спросе повышать цены на продукцию, значит, обрекать себя на падение выручки. Производителям проще пересмотреть состав готовых изделий и уменьшить содержание пальмового масла.

"Импортеры "пальмы" имеют огромный ценовой гэп и без проблем приспособятся к выросшему НДС", - заключил экономист.