17 Августа 2020
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Общество В России
вешенка, грибы (2017) | Фото: ugrabest.ruvita.ru

Россиян наконец-то научат правильно собирать грибы

В Роскачестве подготовили рекомендации по безопасному сбору и приготовлению грибов.

Грибы способны аккумулировать вредные вещества, так как используют осмотрофный тип питания — впитывают питательные вещества всей поверхностью. В результате концентрация вредных веществ в них может быть даже выше, чем в окружающей среде. Поэтому собирать их на обочинах дорог или вблизи экологически неблагоприятных предприятий Роскачество не советует, передает ТАСС.

Многие грибы имеют ядовитых двойников. Поэтому грибы перед сбором надо внимательно осматривать. Так, у шампиньонов с возрастом пластинки под шляпкой темнеют, а у бледной поганки остаются белыми. Отличить же летние опята от галерины окаймленной на глаз почти невозможно, при этом последний гриб смертельно опасен. Поэтому от сбора летних опят Роскачество советует вообще отказаться. Отравиться, впрочем, можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами, если они слишком старые, передает РБК.

Как сообщал ранее Роспотребнадзор, ежегодно в стране регистрируется порядка 1 тыс. отравившихся грибами, причем около 30 случаев заканчиваются летальным исходом.

Между тем, в рекомендациях нет советов по правильной технологии сбора грибов. Вероятно, за советами россиянам стоит обратиться к свердловскому депутату Илье Гаффнеру. Тот несколько лет назад предлагал законопроект по ограничению сбора грибов и, в частности, предлагал запретить срезать грибы ножом. Эта его инициатива стала настоящим мемом, который прокомментировали многие юмористы.

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Россиян наконец-то научат правильно собирать грибы

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Теги: роскачество, грибы, отравление



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