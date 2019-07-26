ЦИК Украины посчитал все голоса на выборах в Раду: окончательные результаты

ЦИК Украины наконец-то посчитал 100% голосов на досрочных выборах в Верховную раду. "Слуга народа" президента Владимира Зеленского победила с огромным отрывом, а "Батькивщина" Юлии Тимошенко обогнала "Европейскую солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), что, пожалуй, стало главной неожиданностью, не считая феноменальный результат "Слуги народа".

Напомним, одна половина депутатов избиралась по пропорциональной системе, другая - по одномандатным округам. Итоговые результаты таковы. По спискам "Слуга народа" набрала 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - 5,82%.

Состав новой Рады будет таким. "Слуга народа" - 254 мандата, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, от других партий - 10, самовыдвиженцы - 46. Всего 424 мандата, еще 26 депутатов не избирались от округов на территориях, которые Киев называет "оккупированными".

Напомним, явка на выборах была минимальной за всю историю Украины - 49,84%.

Накануне.RU писало о том, что при новой Раде отношения с Россией и позиция Киева по Донбассу не изменятся. В ДНР не надеются на то, что после формирования нового парламента Украина пойдет на мирное разрешение конфликта в Донбассе. При этом отмечают, что Зеленский уже не сможет оправдываться противодействием политических оппонентов и вся ответственность ляжет на него.