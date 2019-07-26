В аэропорту Екатеринбурга задержан студент из Турции с полным чемоданом бюстгальтеров

В аэропорту Екатеринбурга задержан студент из Турции.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке пассажиров рейса "Екатеринбург - Анталья" внимание таможенников привлек гражданин Турции, чей чемодан был буквально набит нижним бельем: в пяти пакетах лежало около сотни бюстгальтеров разного размера.

Сам молодой человек рассказал, что везет подарки маме, сестре и девушке, но это заставило инспекторов усомниться в его словах.

"Мы, прежде всего, сопоставляем количество, к тому же здесь представлена вся линейка размеров - от 0 до 6. Исходя из этого было принято решение, что товар не является товаром для личного пользования, а значит, подлежит обязательному декларированию", - пояснил глава таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин.

Сейчас проводится административное расследование. Турецкому студенту грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.