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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

Директор югорского молодежного центра прокомментировал нашумевшее решение мэра

Дети не будут заниматься захоронениями покойников, заявил директор югорского муниципального молодежного центра "Гелиос" Николай Воронов. Учреждение получило полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Речи о том, чтобы привлекать несовершеннолетних к работам по захоронению, не идет, заверил Воронов, этим, как и прежде, будет заниматься специализированное учреждение.

"Мы будем заниматься ведением документов. Там очень большой объем работы: распределение земельных участков, ведение государственных реестров, в электронном и письменном виде ведение паспортов захоронений", - рассказал он Накануне.RU.

Воронов добавил, что волонтеры центра в рамках военно-патриотического воспитания ухаживают за могилами солдат и родственников ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, центр ранее выигрывал аукцион на право проведения работ по благоустройству кладбища Югорска.

"Это скос травы, покраска заборов, размещение информационных стендов", - уточнил он.

Напомним, центр "Гелиос" - бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью. Основные виды деятельности: организация мероприятий в сфере молодежной политики, досуга детей и молодежи, в том числе - работа трудовых отрядов.

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Директор югорского молодежного центра прокомментировал нашумевшее решение мэра

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Теги: молодежный центр гелиос, похоронное бюро



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