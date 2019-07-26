В правительстве поручили устранить причину массовой гибели пчел

Вице-премьер Андрей Гордеев дал указание ускорить внесение в правительство законопроекта, который возвращает Россельхознадзору полномочия по контролю за обращением с пестицидами и агрохимикатами, сообщает РБК.

В Россельхознадзоре заявляли, что массовая гибель пчел в российских регионах напрямую связана с изъятием у ведомства соответствующих полномочий.

Информация о гибели насекомых поступала из Алтайского края, Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях. Причина может заключаться в составе химикатов, которыми опыляют поля от вредителей. По словам пчеловодов, это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров, применяющих ядохимикаты.

С просьбой проверить факты массовой гибели пчел и использования контрафактных химикатов обращались депутаты Госдумы.

Недавно было возбуждено первое уголовное дело из-за массовой гибели пчел. Ущерб экономике России может составить 1 трлн рублей.