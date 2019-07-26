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Общество Украина
виталий Кличко (2014) | Фото:

Кличко подвела память и артикуляция в телеэфире

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз предстал перед публикой в комичном виде.

В эфире телепередачи "Ваша свобода" градоначальник несколько секунд не мог выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз". Из видео не понятно, забыл он собственно название структуры или произношение этого названия на украинском языке. В итоге он сказал на русском, хотя ведущий активно подсказывал на украинском.

Это уже не первый раз, когда Кличко заставляет сомневаться в его ораторском мастерстве. Легендарными мемами и с кучей пародий стали его высказывания вроде "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать".

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Кличко подвела память и артикуляция в телеэфире

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Теги: виталий кличко, мемы, высказывания, телеэфир



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