Кличко подвела память и артикуляция в телеэфире

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз предстал перед публикой в комичном виде.

В эфире телепередачи "Ваша свобода" градоначальник несколько секунд не мог выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз". Из видео не понятно, забыл он собственно название структуры или произношение этого названия на украинском языке. В итоге он сказал на русском, хотя ведущий активно подсказывал на украинском.

Это уже не первый раз, когда Кличко заставляет сомневаться в его ораторском мастерстве. Легендарными мемами и с кучей пародий стали его высказывания вроде "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать".