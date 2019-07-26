Арестован обвиняемый во взяточничестве главный судебный пристав Прикамья

Арестован проходящий по делу о взяточничестве главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по одному уголовному делу возбуждено против Кожевникова и начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества регионального управления ССП. Кожевникова обвиняют в получении двух взяток в составе группы по предварительному сговору, его подчинённую – в аналогичном преступлении, только в её случае речь идёт об одной взятке. По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 г. фигуранты получили взятку в 550 и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу человека, давшего деньги. Его подчинённая ранее уже арестована по другому уголовному делу, сейчас они объединены.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что Кожевников арестован. Срок не уточняется, однако речь может идти о том, что он пробудет под стражей до 13 сентября.